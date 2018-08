Disse står bak Kåre Willochs virale suksess

For ett år siden lå Facebook-siden brakk. Da tok Høyre grep.

Tidligere statsminister Kåre Willoch (89) er ikke selv på Facebook. Men når du søker opp navnet hans der, finner du likevel «Kåre Willoch».

En Facebook-side som Høyre sentralt står bak.

- Det er en side hvor vi og flere menige medlemmer legger ut ting om Kåre Willoch, sier Høyres digitalsjef, Christian Laland, til Nettavisen.

Les også: Over én million har sett Willochs klare klimabeskjed

- Willoch er aktuell



Som Nettavisen skrev tirsdag, har en av videoene som er lagt ut på siden, der Willoch kommer med en klar beskjed til klimaskeptikerne, blitt sett over én million ganger den siste uka.

- Det er gledelige tall, sier Laland om den virale suksessen.

SE: Over én million har sett Willoch-videoen:

Men det har ikke alltid vært slik. For ett år siden lå nemlig siden nede.

- Det var en person utenfor partiet som opprettet siden, og så tok vi kontakt for å høre om vi kunne overta den som en fanside. Rett og slett fordi den lå helt stille, og det var ingen som hadde publisert noe der på mange år, forteller digitalsjefen, og legger til:

- Vi tenkte det var bedre at vi kunne dele litt hyggelige Kåre Willoch-nyheter, enn at den lå i ro.

Og mange av Willoch-sakene har slått an, og treffer mange virale lesere.

- Når vi legger ut ting om Kåre Willoch på Høyres sider, så ser vi at det går bra. Det er jo fordi han fortsatt er aktuell i den generelle samfunnsdebatten, sier Laland.

OVERTOK: - Det var en person utenfor partiet som opprettet siden, og så tok vi kontakt for å høre om vi kunne overta den som en fanside, sier Høyres digitalsjef, Christian Laland, om Willochs side.

Les også: Tidligere statsminister Kåre Willoch mener Israel styrer mot katastrofe

- Er ingen strategi



- Så dere er ikke redd for at folk kan tro at det er Willochs Facebook-side?

- Nei, ikke når det står såpass tydelig på siden at det er en fanside. Jeg er egentlig ikke så bekymret for det, men klart vi kan ikke garantere hundre prosent at alle skjønner at det er en fanpage med en gang, sier han.

Laland sier Willoch selv også er informert om at de driver fansiden.

- Vi har snakket med han tidligere om siden, og ga han også tilbakemelding på den siste videoen som er sett over én million ganger. Det syntes han var hyggelig, sier han.

- Hva er planene for Facebook-siden framover?

- Det er en litt ad-hoc-side som ikke har noen stor strategi, så det er ingen store planer, sier Laland.

Da Høyre overtok Willoch-siden for ett år siden, hadde den noen tusen følgere. Nå er antall følgere økt til 9000.

Les også: Willoch (89) bekymret for barnefødsler

- Gleder meg meget



Willoch selv er glad for at budskapet hans når så mange.

- Det gleder meg meget hvis en understrekning av behovet for en mer effektiv klimapolitikk i verden i det hele når frem til mange i Norge - selv om vi jo utgjør en forsvinnende liten del av verdens befolkning, sa Willoch da Nettavisen tirsdag fortalte at videoen av ham er sett over én million ganger.

I videoen, som er et tekstet utdrag fra en samtale Willoch deltok på under Arendalsuka i forrige uke, advarer han mot konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer.

«Jeg vil spørre deg: Tror du at huset ditt vil brenne? Svaret er nei. Men du tegner jo brannforsikring? Ja, selvfølgelig. Sånn er det også med klimapolitikk. Er det risiko for at mennesket påvirker klima, så er den risikoen så fatal at vi er nødt til å gjøre hva vi kan», sier Willoch, og påpeker:

«Også vil vi oppdage at en effektiv klimapolitikk koster en bagatell i forhold til den gigaskade som vi risikerer å skape hvis vi ikke fører en effektiv og litt kostbar klimapolitikk».

SE VIDEO: Willochs råd til Erna Solberg:



Mest sett siste uken