Distrikts-NRK har mistet 116 stillinger

Over 100 stillinger er borte fra NRKs distriktskontorer de siste fire årene. I samme periode har stillingskuttet på Marienlyst vært på 176. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Klubbledere i NRK er urolige for NRKs samfunnsoppdrag og frykter mindre lokalstoff etter at over 100 stillinger er borte fra distriktskontorene på fire år.

I samme periode har Marienlyst i Oslo kuttet 176 stillinger. Selv om tallet er høyere, har distriktskontorene færre ansatte, melder Nationen. – Det går i verste fall ut over vår funksjon som vaktbikkje, sier klubbleder Anniken Mihle i Østlandssendingen til Nationen. Tidligere i august meldte NRK selv at de nå vurderer å slå sammen flere av distriktskontorene sine. Fra nyttår av reduseres antallet fylker fra 19 til 11, og da ønsker NRK å følge etter. Samtidig øker kravet til innholdsproduksjon. Distriktssendingene på TV skal nå forlenges fra ni til femten minutter. – Det er flott at vi får sendetid, men vi er veldig spent på hvordan det kommer til å bli. Det blir nok flere gjester og mer direkte. I tillegg er vi avhengige av å fortsette med å dele saker med de andre distriktskontorene, sier Mihle. Direktør Olav Nyhus for juridisk avdeling og kringkastingssjefens stab i NRK, sier målet har vært å skjerme journaliststillingene, og vri mer av ressursene over til innholdsproduksjon. – Administrative stillinger er det vi har kuttet mest ned på. Denne omprioriteringen av ressurser mener vi har gagnet innholdsproduksjonen og vært bra for NRK, sier Nyhus. (©NTB)