Dømt til 13,5 års fengsel for drap på kjæresten

En 25 år gammel mann er dømt til fengsel i 13 år og seks måneder for drapet på den 21 år gamle samboeren Alexandra Nilssen i Hallingdal i fjor.

Hallingdal tingrett konkluderte med å dømme den tiltalte Østfold-mannen til et halvt år lengre fengselsstraff enn hva som var aktors påstand. Den tiltalte vil ta betenkningstid før han avgjør om dommen skal ankes, opplyser mannens forsvarer, advokat Sindre Løvgaard, til VG.

25-åringen erkjente at han drepte samboeren i en hytte på Sørbølfjellet i Flå kommune i Hallingdal 18. juli i fjor. Kvinnen døde av blodtap etter å ha blitt knivstukket 21 ganger. Etter drapet forsøkte 25-åringen å ta sitt eget liv ved framkalle en frontkollisjon med en møtende bil, men kom fra det uten alvorlige skader.

Les også: Alexandra Therese Nilssen (21) ble drept av samboeren

I dommen går det fram at 21-åringen forsøkte å gjøre motstand under knivstikkingen, noe som skjerper straffen. Tingretten slår fast at drapshandlingen må ha vært smertefull og pågått over tid og derfor skjerpes dommen ut over aktors påstand.

DREPT: 21 år gamle Alexandra Therese Nilssen fra Ekholt i Rygge ble funnet drept i en hytte på Sørbølfjellet i Flå i juli 2017.

– Han har vanskelig for å forstå at retten legger seg over det statsadvokaten mener er riktig, og han har vanskelig for å forstå hva som er poenget med at han har samarbeidet, når han ikke får noe igjen for det, sier Løvgaard til avisen.

Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten fikk rettens medhold i påstanden om at 25-åringen må betale 200.000 kroner til hver av foreldrene til den drepte kvinnen.

I retten hevdet den tiltalte at han ikke husket drapet og at han heller ikke hadde noe motiv for handlingen. I forkant av drapet skal derimot Alexandra Nilssen ha uttrykt at hun ville avslutte forholdet.

Mest sett siste uken