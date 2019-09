DN kutter 30 millioner: - En svært tung beskjed å få

Dagens Næringsliv skal kutte 30 millioner kroner. Trykket stemning blant de ansatte.

Torsdag morgen var de ansatte i avisa innkalt til et allmøte. Avishuset skal kutte kostnader for 30 millioner kroner - mye av kuttet skal tas gjennom nedbemanning.

Klubbleder Ingrid Bjørklund kommenterer kuttene slik overfor Nettavisen:

- Vi har hatt et allmøte i dag der vi fikk en oppdatering om bedriftens økonomiske status som ikke er så god som ventet.

Ledelsen har varslet kostnadskutt opp mot 30 millioner kroner, hvorav en betydelig del skal tas ved nedbemanning, opplyser Bjørklund.

- Det er naturligvis en svært tung beskjed å få på enhver arbeidsplass, så stemningen er trykket. Folk frykter naturlig nok for jobbene sine. Det er spesielt utfordrende siden vi også står midt oppe i en stor omorganiseringsprosess.

Mye uavklart

- Journalistene i DN er glade i arbeidsplassen sin og utrolig stolte over det journalistiske produktet vi lager hver dag. Det er fortsatt mye som er uavklart, og klubbstyret vil i tiden fremover jobbe med å sette seg grundig inn i grunnlaget for kostnadskuttene og for å få en frivillig nedbemanningsprosess.

Bjørklund ønsker ikke å kommentere stemningen i avisen videre:

- Akkurat nå må jeg be om forståelse for at jeg må bruke tiden min på å ta vare på klubbmedlemmene i en krevende tid.

Nedbemanner for 25 millioner

Fem av millionene som skal spares inn, er knyttet til trykkerikostnader. De resterende skal i all hovedsak være kostnader knyttet til personalet, ifølge Medier24. Dermed går det mot nedbemanning.

Ingen medier slapp inn i avisens lokaler, og ingen i verken konsernledelsen eller redaksjonsklubben har så langt kommentert nedskjæringene. Det skal foreløpig ikke ha kommet detaljert informasjon om mulige sluttpakker.

Det er ifølge medier24.no varslet en ny lederkabal, og de ansatte skal informeres torsdag 19. september om hvordan den nye organisasjonen skal se ut. Hvordan den nye organisasjonen skal se ut blir trolig klart i november.

Krasse spørsmål

Ansatte skal ha vært lite fornøyd med at det trolig sluttpakke-tilbud før utformingen av ny organisasjon og ledelse klar. Sjefredaktør Amund Djuve skal ha fått mange krasse spørsmål fra ansatte på allmøtet.

Avisen har hatt en stabilt bratt nedgang i omsetning fra toppåret 2013 med 715 millioner kroner i inntekter. Dagens Næringsliv er eid av mediekonsernet NHST, som også eier Morgenbladet. Nylig ble det kjent at Morgenbladet må spare åtte millioner kroner og har tilbudt ansatte sluttpakke.

Totalt omsatte NHST Media Group for 301,2 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 332,5 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 10,8 millioner kroner.

