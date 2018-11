DN-måling gir borgerlig flertall etter KrF-veivalg

En regjering med H, Frp, V og KrF får flertall med 87 mandater i Dagens Næringslivs partibarometer for november.

Målingen viser framgang hos alle de borgerlige partiene, og sender både KrF og Venstre over sperregrensen, mens både Arbeiderpartiet og Senterpartiet går ned med henholdsvis 3,8 og 0,5 prosentpoeng. Det gir Ap 25 prosents oppslutning og Sp 10 prosent.

Kjell Ingolf Ropstad sier til DN at han er glad for framgangen, som kommer til tross for flere utmeldelser og uttalt skuffelse fra store deler av partiet etter at landsmøtet gikk imot partileder Knut Arild Hareides råd om å søke samarbeid med Ap og Sp.

– Vi straffes ikke for å ha valgt Erna, kanskje tvert imot, hvis vi skal tro målingen. Men dette er en enkeltmåling, så vi må se over tid. Og vi må få vist gjennom forhandlinger og forhåpentlig en plattform at vi får gode gjennomslag for vår politikk, sier Ropstad.

Ropstads KrF stiger på målingen med 0,2 prosentpoeng, opp til 4,7 prosent. Høyre stiger med 1,1 prosentpoeng, opp til 26,9 prosent, Frp går 1 prosentpoeng, opp til 13,7 prosent, og Venstre stiger med 1,7 prosentpoeng opp til 4,5 prosent.

SV og Rødt stiger begge på målingen med 0,8 prosentpoeng. Det gir SV 7,5 prosent og Rødt 4,4 prosent.

Miljøpartiet De Grønne går opp med 0,1 prosentpoeng til 2,4 prosent.

Målingen er basert på 1000 telefonintervjuer i perioden 30. oktober til 5. november, med en feilmargin på mellom 1,1 og 3,3 prosentpoeng, og er gjort av Sentio for Dagens Næringsliv.

