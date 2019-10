DNB med solid og styrket resultat

Storbanken DNB hadde et resultat før skatt på 7,6 milliarder kroner i årets tredje kvartal, rundt en halv milliard bedre enn samme periode i fjor.

God fart i norsk økonomi til tross for noe økt usikkerhet globalt gir seg utslag i gode resultater, skriver DNB i en kommentar til kvartalstallene torsdag.

Kvartalsresultatene er de første som blir lagt fram av konsernsjef Kjerstin Braathen, som nylig overtok jobben etter Rune Bjerke.

– Det står bra til i norsk økonomi, og vi opplever vilje til å investere i nye prosjekter og arbeidsplasser i de fleste næringer. Det betyr god etterspørsel etter både lån og gode råd, og vi opplever at kundene setter pris på den bredden av produkter og kompetanse som de får i DNB, sier Braathen.

Tapene i kvartalet endte på 1.247 millioner kroner. Dette skyldes stor grad ett enkelt engasjement. Banken går ikke i detalj om dette, utover at den redegjorde for tapet 24. september. Finansavisen skrev imidlertid at tapet pekte i retning av reiselivsgiganten Thomas Cook, som gikk konkurs 22. september.

