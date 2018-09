Dobbeltdrapssiktet 18-åring avhøres av politiet

Politiet i Trøndelag har startet avhøret av 18-åringen som er siktet for dobbeltdrap i Trondheim forrige uke.

På grunn av fare for bevisforspillelse, sa retten onsdag ja til politiets begjæring om fengsling i fire nye uker av 18-åringen som er siktet for dobbeltdrap i Trondheim. Torsdag er politiet i Trøndelag i gang med avhøret av den siktede, som ikke har vært i stand til å la seg avhøre på et tidligere tidspunkt.

Politiet skjøt 18-åringen i beinet da han ble pågrepet. Av den grunn ble han også holdt i kunstig koma noen dager. Han ble vekket opp igjen forrige onsdag. Dermed har avhøret av den siktede latt vente på seg.

Den unge afghaneren er siktet for å ha drept to venner, og skadd en tredje i en leilighet i Prinsens gate i Trondheim sentrum mandag forrige uke.

(©NTB)

Mest sett siste uken