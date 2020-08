Død mann i Skien hadde vært savnet i flere dager

Politiet gjorde tirsdag funn av en død mann i 30-årene i et skogholt i Skien. Avdøde har vært savnet i flere dager, ifølge Telemarksavisa.

Politiet fant den døde, en mann i 30-årene, i et skogholt nær Menstad ungdomsskole i Skien kommune, skriver Telemarksavisa.

Funnet ble gjort etter meldinger om at en motorsykkel sto parkert i et boligfelt på Menstad. Flere av beboerne i boligfeltet skal ha stusset over at sykkelen bare sto der. Mannen skal ha brukt motorsykkelen, ifølge politiet.

Ifølge Telemarksavisa skal den avdøde ha vært savnet i flere dager. Politiet har bekreftet at avdødes familie ble varslet om funnet tirsdag. Dødsårsaken er foreløpig ukjent, i påvente av obduksjon.

