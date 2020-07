Dødsfallene på Askøy: Trolig drap og selvdrap

Påtaleansvarlig Elisabeth Bru informerer om saken der to personer er funnet døde i en leilighet på Askøy. Politiets hovedhypotese er at det er snakk om drap og selvdrap. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Etter at en mann og en kvinne ble funnet død i en leilighet på Askøy i Bergen, mistenker politiet at det er snakk om et drap og selvdrap.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

I en pressebrifing på politihuset i Bergen forteller påtaleansvarlig Elisabeth Bru at politiets hovedhypotese er at det er snakk om drap og selvdrap. – Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, og vi har flere hypoteser og mye informasjon som skal samles inn, sier Bru. Meldingen om dødsfallene kom fra venner og bekjente av de avdøde. De hadde ikke hørt fra avdøde på flere dager og valgte derfor å ta seg inn i leiligheten der de to bodde. – De tok seg inn gjennom altanen og fant de avdøde på stedet. Deretter varslet de politiet, forteller Bru. Hun sier en sikker identifikasjon av de avdøde vil bli gjort under obduksjon på mandag, men forklarer at dersom de to er personene som bodde i leiligheten, så er det snakk om en mor og hennes sønn.

Reklame Årets nye skolesekker