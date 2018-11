Domfelt hadde «åtte døgn» med overgrepsmateriale

En mann i 40-årene er i Hardanger tingrett dømt til ett og et halvt års fengsel, blant annet for å ha vært i besittelse av 1.463 videoer med overgrep mot barn.

Mannen ble pågrepet av politiet i Hordaland vinteren 2017 etter mistanke om at han var i besittelse av bilder og videoer som viser overgrep mot barn. Da politiet ransaket hjemmet hans fant de 6.969 bilder og 1.463 filmer med en spilletid på total 192 timer.

Mannen er i en tilståelsesdom i Hardanger tingrett dømt til ett år og seks måneders fengsel for både å ha vært i besittelse av framstilling av seksuelle overgrep mot barn, og for ha delt dette med andre.

I skjerpende retning ble det vist til at mannen planmessig hadde søkt og tilegnet seg overgrepsmateriale over en periode på fire år. I tillegg har han kontaktet andre på nettet, som han har utvekslet bilder og videoer med. Mannen har i avhør forklart at han så på dette som en form for rollespill.

Påtalemyndigheten ba om to års fengsel for mannen. Tingretten reduserte straffen noe for utholdt varetekt, og fordi mannen hadde erkjent forholdene og godtatt en tilståelsesdom.



