Dramatikk på Frogner på grunn av våpenkopi

Et utested ble evakuert og Frognerveien ble stengt for trikk og buss etter at en mann ble observert på et utested med noe som lignet et våpen.

Det var rundt midnatt natt til onsdag at politiet ble tilkalt til utestedet Champagneria på Frogner i Oslo etter at folk på stedet slo alarm da en mann var sett med noe som lignet en pistol.

– Han har absolutt oppført seg truende. Ut fra væremåten hans gikk vi fram som om det var et ekte våpen, sier operasjonsleder Line Skott til Aftenposten. Hun sier at mannen pekte våpenkopien mot flere av gjestene.

Politiet meldte på Twitter at de for å få kontroll over situasjonen uten at utenforstående ble skadelidende, stengte Frognerveien slik at verken buss eller trikk fikk passere. Folk i nærheten ble jaget bort.

Alle som var inne i lokalet, både gjester og ansatte, kom seg ut. Da politiet var sikre på at ingen var igjen utenom den mistenkte, gikk væpnet politi med skuddsikre vester og hunder til aksjon og pågrep mannen.

De siste Twitter-meldingene fra politiet gikk ut på at lokalet var gjennomsøkt uten at det ble funnet skadde, og at de hadde flere vitner de etter hvert måtte snakke med om hendelsen.



