Drammen innfører samme smitteverntiltak som Oslo

Drammen kommune legger seg på samme linje som Oslo og forbyr private samlinger utenfor hjemmet, stenger fritidsaktiviteter for voksne og innfører skjenkestopp.

Helseminister Bent Høie (H) har bedt nærliggende kommuner om å samordne tiltakene sine, og fredag besluttet Drammen kommune å innføre de samme tiltakene som Oslo, melder Drammens Tidende.

Det innebærer at også i Drammen forbys sosiale samlinger utenfor private hjem, all fritidsaktivitet for voksne stenges, virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av biblioteker, og det innføres full skjenkestopp.

Rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene, munnbind blir påbudt i taxier, og butikker, kjøpesentre og lignende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og de må sørge for nødvendig vakthold. Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke cuper og turneringer.

Tiltakene trer i kraft ved midnatt natt til tirsdag.

(©NTB)