Drammen med nye koronatiltak – innfører «sosiale bobler»

Drammen anbefaler at innbyggerne i kommunen ikke har kontakt med flere enn ti personer i sosiale sammenhenger i løpet av en uke.

– Nå er det alvor, sa Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Kommunen innfører nå en rekke nye anbefalinger fra fredag klokken 12, etter at det i Drammen det siste døgnet er registrert 28 nye smittetilfeller. Det er det høyeste tallet siden utbruddet startet.

Tiltakene, som gjelder til 15. november, omfatter blant annet at innbyggerne ikke bør ha sosial kontakt med flere enn ti personer i løpet av en uke, utenom husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter. Dermed følger Drammen etter Oslo, som innførte det samme tiltaket fra og med torsdag denne uken.

Ordføreren sa også at de anbefaler en maksgrense på 20 deltakere på arrangementer innendørs uten faste sitteplasser, og at de vurderer politisk behandling av et forbud.

Innbyggerne oppfordres også til å unngå kollektivtrafikk i rushtiden på ruter der det vanligvis er trengsel. På ruter til og fra Oslo der det ikke er mulig å holde én meter, oppfordres det til bruk av munnbind.

– Tiltakene innføres fordi vi ønsker bedre tider så fort som mulig, sa ordføreren.

(©NTB)