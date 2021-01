Drammen sykehus skal masseteste ansatte etter smitteutbrudd

Drammen sykehus er i forhøyet beredskap og skal masseteste ansatte. Smitteutbruddet har spredd seg til et annet sykehus og hjemmetjenesten.

Sykehuset økte til gul beredskap mandag formiddag, skriver NRK.

– Det betyr at vi følger situasjonen veldig tett, og at vi etablerer en beredskapsorganisasjon som møtes jevnlig for å følge situasjonen, sier medisinsk direktør ved Drammen sykehus, Halfdan Aass.

Tolv pasienter er nå smittet, én mer enn søndag. I tillegg er 22 ansatte smittet, seks flere enn dagen før. Til sammen er dermed 34 personer smittet ved sykehuset under utbruddet.

Massetesting

Aass sier de vil gjøre en utbredt testing av ansatte ved sykehuset, slik at de får en best mulig oversikt over situasjonen.

Alle pasienter som bli innlagt med behov for øyeblikkelig hjelp, blir testet. Ansatte er varsomme med hvilket utstyr de bruker som et ekstra smitteverntiltak.

Utbruddet er beregnet til å ha startet 2. januar. Alle de 60 pasientene som har vært innom ortopedisk sengepost og er skrevet ut siden da, er blitt kontaktet.

All planlagt virksomhet ved avdelingen er stanset. Andre avdelinger ved Drammen sykehus har normal drift.

Sprer seg

Rundt 85 ansatte sitter i karantene. I tillegg er ni ansatte ved et annet sykehus, Bærum sykehus, satt i karantene etter at en pasient ble sendt fra Drammen til Bærum før smitten var kjent.

Det siste døgnet er det registrert 21 nye smittetilfeller i Drammen. Kommunale tjenester i byen påvirkes nå av smitteutbruddet.

– Smitteutbruddet ved Drammen sykehus er stort, og vi følger det nøye, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Smitteutbruddet har nå spredd seg til hjemmetjenesten. Det siste døgnet har det blitt registrert smitte ved hjemmetjenestene på Losjeplassen, Tangen og Fjell. Også ved Filten omsorgsboliger er det påvist smitte.

(©NTB)

