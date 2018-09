Drammenbanen kan trolig gjenåpnes fredag

Toglinjen mellom Drammen og Brakerøya er fortsatt stengt etter et ras under sporet ved Drammen stasjon. Prognosen tilsier at den kan åpnes fredag ettermiddag.

Raset gikk onsdag. Ifølge Bane Nor kommer det en oppdatering fredag klokka 14.

Mens strekningen er stengt, kjøres det buss mellom Drammen og Brakerøya. Stengingen rammer både NSBs og Flytogets avganger.

(©NTB)

Mest sett siste uken