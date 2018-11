Borgarting lagmannsrett vil neste uke vurdere dommen mot en 26 år gammel mann som ble dømt til 13 og et halvt års fengsel for drap på kjæresten i fjor.

Hallingdal tingrett dømte i mars 26-åringen til 13 og et halvt års fengsel for å ha drept samboeren, 21 år gamle Alexandra Nilssen fra Rygge i Østfold i juli i fjor.

Drapet skjedde på en hytte på Sørbøfjellet i Flå kommune i Hallingdal. Straffen var et halvt år strengere enn aktors påstand.

I retten erkjente 26-åringen at han drepte samboeren. Kvinnen døde av blodtap etter å ha blitt knivstukket 21 ganger. Etter drapet forsøkte den da 25 år gamle mannen å ta sitt eget liv ved framkalle en frontkollisjon med en møtende bil, men kom fra det uten alvorlige skader.

Tingretten slo fast at drapshandlingen må ha vært smertefull og pågått over tid og skjerpet derfor dommen ut over aktors påstand.

– Han har vanskelig for å forstå at retten legger seg over det statsadvokaten mener er riktig, og han har vanskelig for å forstå hva som er poenget med at han har samarbeidet, når han ikke får noe igjen for det, uttalte forsvarer, advokat Sindre Løvgaard til VG etter at dommen var avsagt.

Det er satt av to dager til ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett.

