Drapsforsøkssiktet 15-åring anker ikke varetektsfengslingen

15-åringen som er siktet for å ha forsøkt å drepe en 14 år gammel gutt på Lindeberg i Oslo, anker ikke varetektsfengslingen.

Det opplyser 15-åringens forsvarer, advokat Bjørn Rudjord, til NTB.

Oslo tingrett ga tirsdag politiet støtte i at det er skjellig grunn til å mistenke gutten for drapsforsøk, men ga politiet bare medhold i én ukes varetekt og ikke to som politiet ba om. Gutten ble også underlagt brev- og besøkskontroll.

Rudjord forteller at nettopp varetektsfengslingens varighet er grunnen til at de ikke anker.

– Det ville tatt nesten like lang tid å få gjennom anken, sier Rudjord.

– Politiet skal få tid til å gjøre det de må, slik at han kan bli løslatt raskest mulig, legger han til.

14-åringen ble påført alvorlige stikkskader under en slåsskamp på Lindeberg i Oslo mandag. Han ble senere funnet på en buss ved Furuset senter.

