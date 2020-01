Drapsmistenkt blir utlevert fra Sverige

En svensk tingrett har besluttet at mannen (59) som er siktet for å ha drept en 74 år gammel mann i Hokksund utenfor Drammen, skal utleveres til Norge.

Mannen er siktet for å ha drept en 74 år gammel mann i Hokksund lille julaften.

Norsk politi får ikke avhørt mannen før han kommer til Norge, melder NRK.

I romjulen ble det opplyst at han har samtykket til å bli utlevert til Norge så snart han har fått ryddet ut av huset sitt i Arvika. Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt sier at mannen er pågrepet for drap, og at det ikke er aktuelt å la ham rydde ut av huset sitt selv.

Han er blitt avhørt av politiet i Sverige sammen med forsvareren sin, advokat John Christian Elden, som da opplyste til NTB at han ikke har knyttet seg til drapet.

Borgar Giil Andresen ble funnet død med skader ved Loe Bruk i Hokksund sentrum. 1. juledag opplyste politiet at den foreløpige obduksjonsrapporten bekreftet at mannen var utsatt for en kriminell handling.

Den drapssiktede 59-åringen ble etterlyst av politiet samme dag og ble pågrepet 2. juledag i Sverige. Siktede er i familie med enken etter avdøde.

74-åringen ble skutt, ifølge Drammens Tidende.

