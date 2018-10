Drapssak etter badstudødsfall henlagt

Påtalemyndigheten henlegger også det siste av to dødsfall i badstuen til en 52 år gammel kvinne på Sveio i Hordaland.

Statsadvokaten henlegger saken fordi «intet straffbart forhold anses bevist», skriver VG.

Sommeren 2016 fant kvinnen sin 35 år gamle ektemann død i badstuen bak huset. I juli år etter fant hun en venn, en 52 år gammel mann, død i den samme badstuen.

Den første dødsfallet er for lengst henlagt. Den tyske kvinnen var siktet og har vært etterforsket for drap i forbindelse med det dødsfallet et år senere, men nå er også det lagt bort.

– Hun har vært sterk i denne tøffe perioden, men saken har slitt henne ut psykisk. Man møter store fordommer fra mennesker og blir feilaktig stemplet. Min klient har mistet mye oppi dette og vi vil se på om det er mulig å fremme et sivilrettslig krav, sier hennes forsvarer, advokat Patrick Lundevall-Unger, til VG.

(©NTB)

Mest sett siste uken