Drapssak med flyktning ble gjennombruddet for John Christian Elden

Stjerneadvokaten mener det er enklere å forsvare drapsmenn enn nazister og islamister. Møt ham i Det store intervjuet.

OSLO (Nettavisen): 51-åringen jobber mellom 60 - 100 timer i uken. For tiden er han høyaktuell som ekspert i krimprogrammet «Åsted Norge» på TV 2, og som forsvarer i den høyprofilerte straffesaken med Eirik Jensen.

Den tidligere politimannen har anket dommen på 21 års fengsel som han fikk i Oslo tingrett i fjor.

Elden har vært omtalt i media siden slutten av 80-tallet, da som ung og samfunnsengasjert debattant, viser søk i det digitale avisarkivet Retriever. Hans store gjennombrudd kom på begynnelsen av 90-tallet. Det som gjorde at han ble kjent i hele Norge, var da han var forsvarer i en sak med en kvoteflyktning fra Nord-Irak som senere ble dømt for drap og tre voldtekter.

Det var mye medieoppmerksomhet i de første straffesakene Elden var forsvarer i. Dette oppslaget er fra desember 1993.

Omtrent på samme tid var han også forsvarer for en av åtte nordafrikanere som var siktet i en gruppevoldtektssak, der en kvinne fra Egersund ble offeret da hun var på besøk i Oslo.

- De to store sakene var noen av mine første straffesaker. Drapet skjedde i mars 1993 og massevoldtekten skjedde i løpet av 1993. Begge disse sakene gikk i retten i 1993 og 94, og ble mye omtalt i media. På den tiden var det bare papiraviser, så i flere uker var dette forsidesaker i Dagbladet, Aftenposten og VG, sier Elden til Nettavisen.

- Det var helt tilfeldig at jeg fikk sakene. Jeg var advokatfullmektig, jobbet for min far og hadde jobbet med en utlendingssak. Det var broren til en klient som var siktet i drapssaken. Han ville ha meg som advokat så jeg bistod ham i drapssaken. Irakeren ble senere også siktet og dømt for voldtekter.

Mange kjendissaker

Den massive omtalen førte til at Eldens navn ble kjent for journalister og andre kriminelle.

- Gjennombruddet mitt kom nok som en kombinasjon av de to sakene. Omtalen gjorde at jeg fikk en hel haug med straffesaker, også med personer jeg ikke hadde noe forhold til eller ante hvem var. Men henvendelsene kom.

Over 25 år senere har Elden fått en anerkjent status langt utover advokatmiljøet. Journalister bruker ham til stadighet som ekspert i saker der juridiske spørsmål skal forklares, og besvares. Han er å se på en rekke kjendisfester og nyter stor respekt hos både påtalemyndigheten og i domstolene.

Elden er et talent helt utenom det vanlige. I 1988, som 21-åring, startet han på jusstudiet ved Universitetet i Oslo. Normert tid den gangen var seks år. Elden fullførte på rekordtid og var ferdig i 1991.

I løpet av sine 26 år som advokat har han hatt en rekke profilerte saker og klienter.

Han har vært bistandsadvokat for Nora Mørk, etter at håndballstjernen ufrivillig fikk spredt nakenbilder av seg, milliardæren Kjell Inge Røkke, voldtektsofferet Andrea Voll Voldum og er nå bistandsadvokat for en fornærmet kvinne som politiet mener er blitt utsatt for en voldtekt av fotballstjernen på Molde Babacar Sarr.

I midten av august ble Sarr frikjent for straff i Romsdal tingrett, men dømt til å betale oppreisningserstatning. Ankesaken er ennå ikke berammet.

Elden har også vært forsvarer for satanisten Varg Vikernes, islamistene Arfan Bhatti og Ubaydullah Hussain, den tidligere fotballstjernen Claus Lundekvam, komiker Kristian Valen, tidligere ordfører i Bergen Trude Drevland, den korrupsjonstiltalte eks-polititoppen Eirik Jensen, og Nokas-raner Erling Havnå.

Anklagene mot klientene har vært variert, og Elden har forsvart drapsmenn, terrorister, voldsforbrytere og voldtektsmenn.

John Christian Elden forsvarer alle som ønsker hans bistand, dersom det er plass i kalenderen. Han bryr seg ikke om hva personene har gjort. - Lovverket er det samme for alle. Min jobb er å tale klientens sak.

- Hvordan er det å jobbe som forsvarer i en sak der du vet at klienten din lyver?

- Jeg skal aldri tro at klienten lyver. Når det gjelder faktum må jeg bare forholde meg til hva klienten sier. Jeg forholder meg ikke til hva han har gjort, men hva han sier at han har gjort. Og det er det jeg uttaler når jeg sier noe på vegne av klienten. Om du er ordfører eller islamist så spiller det ingen rolle for oss. Vi gjør den samme jobben uansett, og i retten skal vi utfordre politiets beviser.

- Tror du mer på en ordfører enn en islamist?

- Jeg tror ikke på noen på grunn av en jobb de har. Det er fordi alle mennesker kan lyve like mye.

Fikk hemmelig adresse etter trusler

- Er Eirik Jensen skyldig eller ikke?

- Det er det juryen som skal ta stilling til.

- Joda, men hva tror Elden?

- Elden tror ingenting, og det er ikke min jobb å tro noen ting. Og hvis Elden tror noe så skal det uansett ikke på trykk, sier stjerneadvokaten og trekker på smilebåndet.

Deretter han tar seg en slurk av glasset med melk som han har bestilt på restauranten på ærverdige Hotel Bristol midt i Oslo sentrum.

Under hele intervjuet sitter han rolig. Han snakker fort, men gestikulerer ikke. Uansett hvor engasjert han blir i de ulike temaene er hendene under bordet, eller på en kniv og gaffel mens han spiser.

Men det har ikke alltid gått like rolig for seg for 51-åringen. I 2005 ble en mann dømt til fem års fengsel for trusler mot Elden og andre personer. To av årene var betinget fengselsdom.

Elden alene mottok over 800 trusler i perioden desember 2000 til januar 2004. Truslene kom på SMS, mail og telefon. Bare tiltalen var på 39 sider. Elden mente politiet jobbet tregt med saken, og familien var livredde for den ustabile mannen, som i dag har fortsatt å sjikanere advokaten i sosiale medier.

Ifølge dommen mottok Elden blant annet følgende meldinger:

«Du får ikke for ikke flere advarsler:ligg unna!Det er en trusel!»



«WATCH YOUR STEPS!-PIMP»



«DU MAU SE OG DRA TIL HELVETE FRA MITT LIV DITT JAEVLA YNKELIGE VESEN - DIN FEMININE FAEN!!!!!»



«Run for your life! dirt!»



«Den raskeste måten å treffe deg på er å kyle en pil gjennom ditt feminine faens hue. Vent til vi får tak i deg»



Den dømte mannen var tidligere klient av Elden. I dag lever stjerneadvokaten og familien på hemmelig adresse i Oslo.

- Dette har sammenheng med trusselsituasjonen for noen år tilbake. Å ha skjermet adresse er av forebyggende karakter. Hvis noen skal ha tak i meg får de henvende seg til meg direkte, eller kontakte meg på kontoret. Ikke oppsøke mitt private hjem som de ikke har noe med, sier 51-åringen.

- Jeg er ikke under vitnebeskyttelsesprogram. Så det er mulig å få tak i meg. Men da får de som ønsker det heller oppsøke meg der de vet jeg er.

Han får fremdeles trusler. Og slengbemerkninger.

- Det har vært småting i enkeltsaker. Det er spesielt hvis jeg har forsvart en islamist at jeg får trusler fra noen av standardguttene på høyresiden.

- At det er ubehagelig får så være, men når det går på familie har jeg en veldig klar grense. Det holder seg til verbale trusler. Jeg synes det er greit at det ikke blir noe mer. Men jobben min har ført til konsekvenser. Jeg måtte flytte fra min forrige bolig. Truslene var den overveiende årsaken til at jeg måtte selge vår tidligere bolig.

Elden er kanskje Norges fremste forsvarsadvokat og er ekspert på «Åsted Norge» på TV 2. I 2017 fikk de Gullruten for beste nyhets- eller aktualitetsprogram.

Bistår voldtektsmenn og voldtektsofre

I løpet av en uke får Elden en rekke henvendelser fra personer som ønsker juridisk hjelp. På tolv år har firmaet vokst fra å ha 22 ansatte til å være over 100. Det skal mye til for at Elden-kontoret avviser en potensiell klient, og 51-åringen har ikke noe imot å være forsvarsadvokat den ene dagen, mens han hopper til «andre siden» og er bistandsadvokat den neste dagen.

- Hva tenker du om din egen troverdighet når du den ene dagen forsvarer en overgriper og den neste hjelper et offer?

- Jeg synes det er kjempeviktig å være på begge sidene. Og det er kjempeviktig ikke å bli identifisert med en konkret sak, sakstype eller klient. Jeg er der som jurist, for å kjempe slaget for klienten. Om jeg sitter den ene dagen for en nynazist og den andre dagen for en islamist, eller den ene dagen for en voldtektsanklaget, og den andre dagen for et voldtektsoffer, så er det akkurat samme lovverket vi jobber innenfor, sier Elden tydelig.

- Det som er viktig for meg er å gjøre en god jobb for den eller de som har engasjert meg i en spesifikk sak. Om jeg er bistandsadvokat eller forsvarer i en sak handler egentlig om hvem som spør først.

- Har du fått spørsmål fra klienter om dine ulike roller?

- Jeg har fått det fra enkelte klienter. Men tilbakemeldingen er stort sett at de synes at det er bra. Nettopp fordi de vet at jeg gjør jobben min – uansett.

- Jeg er der for å gjøre en jobb. Jeg er ikke der fordi jeg nødvendigvis er enig med dem, er vennen deres eller deler deres ideologiske standpunkt. Jeg er der fordi jeg skal argumentere for en klients syn i rettsapparatet.

- Er det bevisst av deg å ha så mange profilerte saker?

- Jeg har mange flere ikke-profilerte saker. Men det er bevisst at jeg tar de sakene som er juridisk spennende, som utfordrer samfunnet og tradisjonell forståelse. Da blir det en del saker det blir fokusert på i media.

John Christian Elden er vara til Stortinget for Høyre i Oslo. 2. oktober 2015 deltok han på åpningen av Stortinget. Her med sin sjef, partileder og statsminister Erna Solberg.

Historisk sak med nakenbilder

Blant de siste profilerte klientene, utenom Eirik Jensen, er toppdommer Svein-Erik Edvartsen og håndballstjernen Nora Mørk. Edvartsen fikk som kjent sparken i som seksjonsleder i Norges Fotballforbund (NFF), i tillegg førte en konflikt med dommersjef Terje Hauge til at han ikke har fått dømme på toppnivå i 2017 og 2018.

Håndballstjernen Mørk fikk mobiltelefonen hacket og en rekke nakenbilder ble spredt i sosiale medier, på ulike nettsider og utenlandske aviser publiserte dem.

Elden sier sjelden nei til oppdrag der han kan bane vei for ny juridisk praksis.

- I Edvartsen-saken handlet det om en ren forståelse av avtaleverket. På Nora Mørk-saken var det den første saken der man fikk oppreisningserstatninger etter at noen hadde stjålet bilder. Vi kjørte saker mot alle som hadde delt bildene hennes. Dette fantes det jo ingen rettspraksis på. Det var et juridisk nybrottsarbeid, sier Elden litt stolt.

- Motparten argumenterte også med at det ikke var noen rettspraksis på dette. Da var min holdning at «ja, vel, da må vi lage den da».

Les også: Disse mennene og ungdommene spredte nakenbilder av Nora Mørk

Det revolusjonære i Mørk-saken var at personer som spredte linker med tilgang til bildene ble straffet. De samme personene risikerer også å måtte betale store erstatningssummer. Før Elden jobbet med problemstillingen var det ingen praksis på denne type saker verken i forliksrådet, som er instansen før den ordinære domstolen, eller fra rettssaker.

- Politiet skrev ut forelegg på de som delte linkene til steder hvor bildene var. Foreleggene er også vedtatt. Dette var et nybrottsarbeid av dimensjoner, innen sosiale medier, spredning av bilder og sjikane. Den saken var svært interessant.

- Det finnes personer som er blitt dømt for helerier i slike saker, men det er ingen dommer på personer for deling av andres sjikanerende bilder, eller for å ha delt linker. Det var jo tilfellet i Mørk-saken, at folk fikk en reaksjon for linkdeling. Altså at de sikret at andre fikk tilgang til bildene.

Les også: Mann dømt til å betale 150.000 i erstatning til Nora Mørk for spredning link med nakenbilder

Bildet er fra 1997. Den tidligere nazisten Varg Vikernes (t. h.) kom sammen med en politimann og sin forsvarer John Christian Elden til Asker og Bærum herredsrett. Han ble krevd for 40 millioner kroner av Oslo Kommune og Gjensidige Forsikring etter tre store kirkebranner.

Ni gutter og menn ble ilagt forelegg på mellom 10.000 - 15.000 kroner, som de valgte å vedta. Til sammen var 15 personer anmeldt, men to av sakene ble henlagt. Politiet opplyser til Nettavisen at de fire siste personene har signalisert at de kommer til å vedta foreleggene, uten at det er endelig bekreftet.

- Det finnes rettspraksis på saker der personer har delt selve bildene. Men det som skjedde i denne saken var at mange personer la inn referanser i sosiale medier som ga tilgang til stjålne bilder. Dermed bidrar de til spredning.

Ytterligere én person ble i forliksrådet dømt til å betale håndballstjernen 150.000 kroner i oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie). Så langt er ikke denne avgjørelsen klaget videre til den ordinære domstolen.

- Ikke minst var Mørk-saken viktig for erstatningsdelen. Alle som har medvirket til dette har et erstatningsansvar for å ha bidratt til spredning, selv om det ikke var å spre bildene direkte. De som ikke har betalt ennå vil få et krav når jeg får endelig tilbakemelding fra politiet om at alt er ferdig hos dem.

Klient ville saksøke staten for 300 kroner

Urettferdighet er noe som opptar Elden. Hans erfaring er at det er spesielt det offentlige som overkjører enkeltmennesker. Da står han alltid like hardt på prinsippene.

- Edvartsen-saken var ikke en prinsipiell sak, men der var det den lille manns kamp mot det store systemet. Det skal ikke være slik at personer blir overkjørt, eller forsøkt overkjørt av et stort apparat. I slike saker melder jeg meg gjerne på banen.

- På begynnelsen av 2000-tallet hadde jeg en sak med en klient i Ringerike fengsel. Ansatte i fengselet kastet et par sko til 300 kroner som han ikke fikk erstattet. Men da regjeringsadvokaten kom på banen sa han at han var helt enig med meg. Han sa at fengslet var på bærtur, og den innsatte fikk nye sko og erstatning. Men fengselets holdning var at den innsatte ikke kunne klage over vedtaket, og de sa at «sånn er det bare», forklarer stjerneadvokaten.

- Det ble aldri en rettssak av dette, men det er et typisk tilfelle hvor det offentlige overkjører den enkelte, og vi tok i bruk rettssystemet ved å ta ut stevning. For rettssystemet er et par sko til 300 kroner nok så uvesentlig, men for han som hadde det ene paret sko i fengselet var det ganske vesentlig. Det er sjelden at tingretten får inn en stevning på 300 kroner, men dette var en prinsipiell sak. Og det medførte at en rekke andre i kriminalomsorgen slapp den samme tilnærmingen senere.

Det er ikke alle timene Elden får betalt for. I mange tilfeller løper han selv risikoen ved å føre en sak. Ved tap så får han ingenting, heller ikke for timene han har jobbet. 51-åringen nevner ingen ved navn, men Nettavisen vet at Elden har gjort mye gratisarbeid for den kjente islamisten Arfan Bhatti.

Han betalte også 5000 kroner i gebyr til retten da han tok ut stevning mot Ringerike fengsel.

- Klienten min hadde ikke penger. Derfor gjorde jeg det. Det er svært mye gratisarbeid. Når jeg går inn med risikoen er det i saker hvor det er grov urettferdighet. Fordelen med sakene hvor det har vært urimelig behandling, er at motparten til slutt blir dømt til å betale erstatningen. Men risikoen i saken tar vi veldig ofte.

- For personer som blir utsatt for forfølgning av staten, er det veldig ofte det ikke blir betalt erstatning for å hjelpe dem. Sånn er det bare.

I 2008 var islamisten Arfan Bhatti tiltalt for terrorvirksomhet, men ble frikjent i Oslo tingrett. PST anket ikke avgjørelsen. Elden har vært Bhattis faste forsvarer i over 20 år.

Misliker å bli kalt «kjendis»

I pressen blir han hyppig omtalt som kjendisadvokat, et begrep han ikke liker.

- Jeg har ikke særlig sansen for begrepet «kjendis». Det sier ikke noe om hva du kan og hva du gjør. Du kan være kjent for å være kjent. Og du kan være kjent fordi du er god til det du gjør, og at du gjør det bra. Da er det jo fint. Men hvis man er kjent bare for å være kjent er jeg ikke sikker på at det er så positivt.

- Jeg synes det er flatterende å bli kalt stjerneadvokat. Det må jeg innrømme. Det sier noe om at du har en faglig styrke med det du holder på med.

- Hvorfor ble du advokat?

- Jeg hadde bestemt meg for å være jurist veldig tidlig. Fra ung alder har jeg debattert og vært samfunnsengasjert. I tillegg er jeg interessert i å finne løsninger. Det er jo jusen i et nøtteskall, å finne løsninger. At jeg ble strafferettsadvokat var helt tilfeldig.

- De fleste vennene mine fra da jeg var i Unge Høyre hadde nok trodd at jeg skulle bli forretningsadvokat.

Som forsvarsadvokat har Elden sett mye forferdelig. Bilder av mishandlede lik i drapssaker er ikke uvanlig. Inntrykkene fra da han var ung og ikke så erfaren advokat har satt seg.

- Det er lenge siden jeg sluttet å se på obduksjonsbilder hvis jeg ikke måtte. Hvis ikke forhold rundt drapshandlingen er tema, er de bildene noe av det første jeg velger å hoppe over. Jeg vil ikke sette mer på netthinnen enn jeg behøver.

- Jeg har aldri skjønt at politiet er så opptatt av å vise frem detaljene av et lik hvis alle er enige om at vedkommende er død. Det må ha en relevans opp mot et bevisbilde. Det bringer meg ikke nærmere hvem som er gjerningsmann, av å se et lik. Jeg har ikke behov for å se så mange bilder av maltrakterte lik. Det sitter nok bilder fra 90-tallet fremdeles. Det holder.

- Er det noen bilder du ikke glemmer?

-Det var spesielt en sak fra 90-tallet på Vestlandet hvor det var et lik som hadde ligget lenge i sjøen. Det var ikke spesielt interessante bilder å se på. Det var skrekkelige bilder som har festet seg på netthinnen. Når jeg lukker øynene for å sove, kan de bildene fremdeles dukke opp. Det er ikke noe særlig.

- Å lese skriftlig dokumentasjon, tekniske detaljer, hva promillen var, dødstidspunkter og avhør, er noe helt annet. Man behøver ikke se bilder for å forstå en sak. Snarere tvert imot. Jeg har ikke behov for å lukke øynene og se detaljene for meg.

- Jeg har aldri skjønt at politiet er så opptatt av å vise frem detaljene av et lik hvis alle er enige om at vedkommende er død, sier Elden. Han dropper å se bilder av maltrakterte lik hvis han ikke må.

- Enklere å forsvare drapsmenn

Selv om en drapsmann kan ha gjort de mest grufulle ting, mener Elden de fortjener et godt forsvar. I mange tilfeller mener han at det er enklere å forsvare drapsmenn enn personer som bryter loven på andre måter.

- Det er alltid noen som ikke klarer å skille mellom advokat og klient. Veldig ofte tror folk at advokaten deler klientens syn. Sånn sett er det tryggere og enklere å forsvare noen i en drapssak, enn en nazist eller islamist som begår mulige brudd mot ytringsfriheten.

- De fleste tenker at tenker at en advokat ikke forsvarer drap selv om han er forsvarer for en drapsmann. Men hvis man forsvarer en islamist eller nazist som ytrer seg er det mange som tenker hvordan det er mulig å forsvare noe slikt. Man skulle jo tro at det var mindre farlig å ytre seg enn å ta livet av noen. Jeg mener uansett at alle, uansett hva de har gjort, fortjener noen som taler deres sak.

I 2010 giftet Elden seg med konen Sol i all hemmelighet. Noen år tidligere møttes de i et fengslingsmøte, slik det gjerne må bli når man jobber 60 - 100 timer i uken.

Elden og Sol er ikke helt enige i om de møttes i Oslo tingrett eller Nedre Romerike tingrett, men bryllup var de enige om at de skulle bli.

- Vi møttes i retten. Jeg husker det var i et fengslingsmøte. Vi hadde hver vår klient som var siktet i samme narkotikasak. Jeg fikk min klient løslatt, mens hennes klient ble sittende varetektsfengslet.

- Hvordan sjekket du henne opp?

- Jeg tror hun vil si at det var hun som sendte meg en melding, sier Elden, tydelig brydd.

Privatlivet er ikke noe han snakker velvillig om.

- Så du ble sjekket opp?

- Det gikk i hvert fall veldig bra. Det gikk en melding, så fant vi tonen

- Hvem fridde?

- Neste tema! sier Elden og ler.

Selv om det blir mange arbeidstimer i uken sørger han for å ha nok tid med familien. 51-åringen har til sammen fire barn, tre fra et tidligere ekteskap, et ett barn med sin nåværende kone. Det hjelper også at konen jobber på samme kontor.

- Jeg får tid til det også. Jeg prøver for eksempel å komme meg hjem til rimelig tid. Jeg kan bruke mye tid på å jobbe sent på kvelden, på natten og tidlig om morgenen. Dette er tidspunkter jeg kanskje ellers ville sovet.

- Er du nok pappa og ektemann?

- Man er aldri nok av noen ting. Man skulle gjerne vært fullt ut alle tingene, men slik er ikke verden bygget opp. Det gjelder å finnen en balanse jeg selv og familien kan leve med. Det er det viktigste. Alle skulle sikkert ønsket at jeg var mer her og der, men det går ikke.

- Jeg har aldri fått noen konkrete klager, men heldigvis har jeg en kone som også er advokat og kjenner bransjen. Hun kan selv være ute på jobbreise i Bergen i en måned eller to. Så det er ikke bare jeg som er ute og reiser og er travel.

Elden på ferie i Dubai med konen Sol. De fikk et godt øye til hverandre i et fengslingsmøte hvor de hadde hver sin klient i en straffesak.

- Skattelistene for snokere

Selv om Elden har en kjempetravel hverdag er han engasjert i politikken, og er blant annet vararepresentant på Stortinget for Høyre i Oslo. Bestefaren hans, avdøde Oscar Christian Gundersen, var justisminister fra Arbeiderpartiet i litt over to år, fra september 1963 til oktober 1965.

- Jeg har ingen ambisjon om å bli justisminister. Jeg synes det er gøy å jobbe med politikk, men jeg er svært usikker på om jeg har lyst å gå inn i et politisk verv på fulltid. Som heltidspolitiker mister man fort kontakt med hverdagen og virkeligheten.

- Jeg føler jeg får gjort mer på jusutviklingen ved å jobbe med det jeg gjør. Jeg er ikke typen til å klippe snorer, sier han tørt.

- Har du noen gang blitt tilbudt statsrådsposten som justisminister?

- Det har jeg ingen kommentar til.

- Hvorfor kan du ikke kommentere det?

- Hvem som snakker med hvem om ulike verv skal jeg ikke uttale meg om.

- Kunne du ikke bare sagt nei dersom du ikke har blitt spurt?

- Jeg har avgitt svaret mitt.

- OK. Hvor mye tjener du?

- Si det. Jeg har ingen kommentar til det.

På grunn av at Elden har hemmelig adresse dukker han ikke opp i skattelistene. Det vil si at inntekten, formuen og skatten han betaler er ukjent for offentligheten. Han liker å ha det slik.

Om få uker kommer skattelistene igjen. Og det blir nok en gang mange artikler i mediene på hvem som tjener hva. Elden mener skattelistene er for snokere.

- Jeg har en prinsipiell oppfatning av hva som er personlige forhold og hva som ikke er det. Inntekt er et personlig forhold, og hva du betaler i skatt, altså hva du bidrar med til fellesskapet, er i prinsippet også et personlig forhold. Men jeg betaler akkurat passe skatt til å betale lønnen og utgiftene til mange av dem jeg møter som motstandere i retten, sier han muntert

- Jeg har ikke sansen for skattelistene, og mener det ligger i kategorien snoking. Jeg har aldri åpnet skattelistene, men har jo sett hva avisene skriver om det, selv om det ikke er så interessant.

Elden advarer også om at skattelistene kan være et nyttig verktøy for kriminelle.

- Skattelistene er kjeltringenes beste verktøy. Det har vi erfart i straffesak etter straffesak der disse nærmest brukes som veikart. I en sak kom vinningskriminelle hele veien fra Balkan med norske aviser med skatteopplysninger i bagasjen, avslutter stjerneadvokaten.

Mest sett siste uken