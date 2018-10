Den siktede i drapssaken på Majorstuen, Makaveli Lindén, har fått oppnevnt Øystein Storrvik som forsvarer.

Lindén er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen mandag i forrige uke, samt for å ha begått et grovt ran tidligere samme dag.

20-åringen sitter varetektsfengslet i Frankrike i påvente av utlevering til Norge. Norske myndigheter har 40 dager på seg til å begjære ham utlevert.

Fredag fikk han oppnevnt den norske advokaten Øystein Storrvik som forsvarer.

Politiet har ønske om å reise til Frankrike for å foreta avhør av siktede. Det vil trolig ikke bli aktuelt å reise til Frankrike før neste uke.

