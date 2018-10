Drapssiktede Makaveli Lindén nekter å snakke med fransk politi

Politileder røper nye detaljer om 20-åringen som var på flukt i ni dager, og etterlyst i hele verden.

Den svenske 20-åringen Makaveli Lindén er siktet for drapet på Heikki Bjørklund Paltto, som ble funnet knivstukket i leiligheten han bodde på Majorstuen i Oslo mandag 15. oktober.

Etter ni dager på rømmen ble svensken pågrepet tirsdag ettermiddag klokken 16.30. Samme kveld meldte Nettavisen at han ble pågrepet på togstasjonen i den franske byen Dijon.

Lindén pågrepet på togstasjonen i Dijon, øst i Frankrike tirsdag 23. oktober.

Onsdag morgen fortalte politiet til Nettavisen at Lindén var en aggressiv og vanskelig fange. Nå røper politilederen flere detaljer.

- Han sier ikke et eneste ord. Vi har ikke rett til å avhøre ham, det er det norske myndigheter som skal gjøre. Men vi er mennesker, og har prøvd å snakke til ham på en sivilisert måte. Man han sier ingenting til oss. Jeg tror ikke han har sagt noen ting til politiet siden han ble pågrepet, sier visedirektør i politiet i Dijon Olivier Dupas til Nettavisen onsdag kveld.

Vil ha avhør raskt

Tidligere onsdag ble det klart at Lindén blir varetektsfengslet i 40 dager. Det er så lang tid norske myndigheter har på å få i stand en utleveringsbegjæring som ble oversatt til fransk.

Politiadvokat Christian Hatlo.

- Begjæringen blir levert, vi har jobbet veldig raskt med den. I en så alvorlig sak ønsker vi å gjøre det vi kan så raskt som mulig, sier politiadvokat Christian Hatlo til Nettavisen.

Fransk politi opplyser at de ikke kjenner til om drapssiktede Lindén har tatt stilling til skyldspørsmålet. De er også usikre på om han vil samtykke til å bli utlevert til Norge.

Norsk politi kan være på vei til Frankrike for å gjennomføre avhøre neste uke.

- Vi kan ikke bare reise ned og gjennomføre et avhør. Dette er en prosess som må gå gjennom diplomatiske kanaler. Men vi ønsker så raskt som mulig å få gjennomført avhør med norsk politi til stede. Vi kommer til å ta kontakt med dem for å høre om det lar seg gjøre, det tror jeg de sier ja til. Vi håper i så fall å få til å reise ned med et etterforskningsteam neste uke, sier Hatlo.

Familien har frigitt dette bilde av Heikki Bjørklund Paltto (24).

Tirsdag kveld kunne Nettavisen også fortelle at Lindén ble pågrepet av store politistyrker, og at det lokale politiet i Dijon fikk bistand fra en spesialtrent enhet.

Politiet var også på plass med pansret kjøretøy og hundepatrulje utenfor togstasjonen. Politilederen gir nye detaljer om pågripelsen.

- Vi fikk melding om at han var på toget til Dijon rundt klokken 15.00 tirsdag ettermiddag. Dermed kastet vi oss rundt og aksjonerte. Vi hadde bistand fra innsatsstyrker og pågripelsen skjedde raskt, sier Dupas.

- Vi studerte helt nye bilder av ham, som vi hadde fått tilsendt, og da han gikk av på perrongen var vi klar. Vi var så godt som sikker på at vi hadde pågrepet riktig mann. Blant annet på grunn av tatoveringen hans. Men sikker identitet fikk vi først da han avla fingeravtrykk på politistasjonen. Dette matchet med dem vi hadde i politiets registre.

Dupas gjentar at den drapssiktede svensken er lite samarbeidsvillig, slik Nettavisen omtalte tidligere på onsdag.

Disse bildene er fra svensk politi da Lindén ble pågrepet etter å ha ranet fem personer med kniv i august 2017. Han ble dømt til ett og et halvt år i fengsel.

Dagsferske bilder av 20-åringen viser at han har blåmerker og sår i ansiktet.

- Det er ikke noe vi har gjort, eller som er skjedd i forbindelse med pågripelsen. Det var slik da han ankom Dijon.

Ifølge Dagbladet oppsøkte Lindén lege da han var på flukt. Statsadvokaten forteller at det eneste Lindén er villig til å ytre muntlig, er klager over smerter i ryggen. Han har derfor fått legetilsyn og fått utskrevet smertestillende.

Ifølge Dagbladet sa 20-åringen svært lite under fengslingsmøtet, og svarte bare med enstavelsesord som ja og nei. Han hadde ifølge avisen svensk tolk med seg.

Etterlyst i hele verden

Det var på fredag i forrige uke at politiet bekreftet på en pressekonferanse at de etterlyste en person etter drapet på 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto. Han ble åpent etterlyst i Interpol, hvor 192 land samarbeider.

Politiet fortalte da at de mente denne personen hadde vært flere steder i Oslo 15. oktober, og ba vitner ta kontakt:

Mannen skal ha gjennomført ran i Essendropsgate 5 ved 07.30-tiden.



Vært ved Arbosgate 2 der 24-åringen ble drept.



Gått langs Frognerelva ved 12.30-tiden denne dagen. Her har han kvittet seg med gjenstander som politiet har funnet.



Vært på Skøyen togstasjon ved 13.16-tiden.



Lindén er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) mandag forrige uke, samt for å ha begått et grovt ran tidligere samme dag.

Ifølge de politiopplysningene som er kommet fram til nå, rømte 20-åringen tilbake til hjembyen Uppsala etter drapet og reiste videre derfra.

Aftonbladet skrev tirsdag at mobilen hans ble sporet til Belgia søndag. Samarbeidet med belgisk politi førte videre til Frankrike.

