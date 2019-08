Drapssiktede Makaveli Lindén til forsinket, tvungen observasjon

Den drapssiktede Makaveli Lindén skal overføres til Trondheim for tvungen psykiatrisk observasjon i september. Rettssaken mot ham blir trolig først på nyåret.

Lindén skal ifølge Dagbladet sendes til Brøset i Trondheim hvor han skal gjennomgå døgnkontinuerlig observasjon i fire til seks uker for at sakkyndige skal vurdere om han er strafferettslig tilregnelig.

Overføringen skulle egentlig ha skjedd i august, men mangel på ressurser har ført til utsettelse, opplyser politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til avisen.

Først gikk Lindén med på å bli observert, men i løpet av sommeren har han forandret mening.

– Tvungen observasjon kommer som en direkte konsekvens av at han har nektet å samarbeide, påpeker Hatlo.

Lindéns forsvarer Øystein Storrvik sier hans klient godtar å flyttes til Trondheim, men bekrefter overfor Dagbladet at han ikke lenger vil snakke med de sakkyndige.

– Da ønsket de å pålegge ham tvungen døgnkontinuerlig observasjon, for å få et bedre grunnlag for sine vurderinger. Det synes jeg for så vidt er greit, ettersom rammene rundt det gir et mye bredere bilde av ham som person. Han skjønner at det er viktig å få en grundig behandling, så han aksepterer fullt ut å bli overført til Trondheim, sier advokaten.

Lindén har erkjent at han drepte Heikki Bjørklund Paltto med kniv på Majorstuen Oslo 15. oktober i fjor. I Belgia er han mistenkt for å ha drept 58 år gamle Johanna Jostameling i byen Mechelen mens han var på flukt. Han ble pågrepet i Frankrike.

Forsinkelser gjør at rettssaken trolig ikke vil begynne før på nyåret.

