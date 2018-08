Drapssiktelse mot norskpakistaner utvidet

Politiet utvider siktelsen mot en norskpakistaner som er siktet for å ha fått sin egen kone drept. De mener mannen planla å drepe ytterligere tre personer.

Fra før er mannen siktet for å ha bestilt drapet på sin 40 år gamle kone i Pakistan i mai i fjor. I tillegg skal han ifølge siktelsen ha bestilt drap på to familiemedlemmer, men dette ble avverget. Politiet mener nå at også et fjerde drap var under planlegging da de slo til, skriver VG.

– Det er gjort konkrete avtaler med flere personer om planlegging av et nytt drap, på en ny, navngitt person, sier politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt til avisen.

Den siktede ble pågrepet i sin bolig i Oslo 10. juli. Politiet mener alle planene til mannen har vært drap bestilt fra Norge, men som skulle gjennomføres i Pakistan.

– Når han innenfor rammene av et år får gjennomført et drap, bestiller to til og så et fjerde – da tegner det bildet av en mann som har lav terskel for å utøve vold, sier Henriksbø.

Mannens forsvarer sier at han nekter straffskyld og avviser alle anklagepunktene politiet har mot ham.

– Han har gitt en forklaring på hva han har vært med på til politiet, men jeg er forhindret fra å gå inn på hva det er, sier Dietrichson.

