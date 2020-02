Drapssiktet 15-åring avhørt uten forsvarer – politimenn må møte i retten

15-åringen som ble dømt for dobbeltdrapet i Kristiansand i 2016, ble avhørt i 40 minutter uten forsvarer. Nå må de to etterforskningslederne møte i retten.

Gutten ble først avhørt som vitne, men da politiet oppdaget at han hadde blod på jakken sin, ble statusen endret til siktet, skriver Fædrelandsvennen.

Det var på forhånd besluttet å vente med videre avhør og at gutten skulle få oppnevnt en forsvarer. Men etterforskningslederne mente likevel at de måtte fortsette avhøret, en avgjørelse som ble tatt uten å snakke med ansvarlig politiadvokat. Gutten tilsto samme kveld.

– Riksadvokaten konstaterer at det var svært kritikkverdig av tjenestemennene å fortsette avhøret uten forsvarer, og avviket fra forsvarlig handlemåte er så vidt stort at terskelen for straffansvar er overskredet, konkluderte daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Busch mente at de to politimennene begikk et grovt brudd på tjenesteplikten. Det er de to uenige i, og derfor havner saken nå i retten.

– Tjenestemennene er uenige i at de har begått en rettsstridig handling knyttet til avhør, opplyser Espen Henrik Johansen og Lars Morten Bjørkholt i Djerv Advokatfirma, som representerer de to politimennene.

15-åringen ble senere dømt til elleve års fengsel for å ha drept 48 år gamle Tone Ilebekk og 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan i skolegården på barneskolen Wilds Minne i Kristiansand i desember 2016.

(©NTB)