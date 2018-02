Drapssiktet 16-åring anmelder både barnevern og sykehus

Promotion med annonselenker Interiørnyheter 2018

Den 16 år gamle jenta som er drapssiktet etter knivstikkingen på Sørlandssenteret i fjor, anmelder nå både det offentlige og private hjelpeapparatet.

Jenta er siktet for drap på en 17 år gammel jente og for drapsforsøk på en 24 år gammel kvinne på Sørlandssenteret i Kristiansand 26. juli i fjor.

Nå anmelder hun Kristiansand kommune ved barnevernstjenesten, det private barnevernsselskapet Næromsorg Sør og Sørlandet sykehus, skriver Fædrelandsvennen.

– Det er min vurdering at knivstikkingen på Sørlandssenteret ikke hadde skjedd dersom hun hadde fått den hjelpen hun har krav på, sier jentas forsvarer, advokat Hege Aarli Klem, til avisen. Anmeldelsen ble levert i forrige uke.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har tidligere kommet med knusende kritikk av omsorgen og behandlingen jenta fikk. Det er bakgrunnen for anmeldelsen.

– Hun ønsker at det er instansene som skal etterforskes av politiet, ikke enkeltpersoner, og at det ilegges foretaksstraff, sier advokaten.

Etter rapporten fra Fylkesmannen avviste Næromsorg Sør at jenta ikke har fått god nok omsorg, men skrev i en pressemelding at selskapet tok rapporten fra Fylkesmannen alvorlig.

Overfor NRK beklaget da klinikkdirektør Oddvar Sæther ved Sørlandet sykehus at sykehuset brøt loven ved ikke å gi jenta god nok hjelp.

16-åringen har erkjent straffskyld for grov kroppsskade og erkjent de faktiske forholdene, men nekter straffskyld for drap og drapsforsøk ettersom hun mener at hun ikke stakk for å drepe.

16-åringen sitter fortsatt i varetekt ettersom både politiet og retten mener hun kan begå nye voldshandlinger hvis hun slippes ut.

(©NTB)

Mest sett siste uken