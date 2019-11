Drapssiktet 27-åring i Florø ble tilbudt helsehjelp drapsdagen

Mannen som er siktet for å ha drept en 51 år gammel kvinne i Florø fredag, ble samme dag kontaktet av helsevesenet og tilbudt helsehjelp.

Kommuneoverlege Jan Helge Dahle i Flora kommune ønsker ikke å opplyse om innholdet i helsehjelpen, men sier til Bergens Tidende at en lege kontaktet 27-åringen.

– Helsevesenet har gjort det helsevesenet skulle, sier Dahle til avisa.

Politiet har tidligere bekreftet at de også var i kontakt med den drapssiktede mannen natt til fredag, altså under ett døgn før drapet. De var i kontakt med mannen etter meldinger om at han løp etter en hjemmehjelp i nabolaget, opplyste leder for Felles operative tjenester, Kjetil Rekdal, til VG søndag.

Etter hendelsen varslet politiets operasjonssentral Sunnfjord legevakt, som skulle følge opp mannen.

Søndag ble den 27 år gamle mannen som er siktet for å ha knivdrept den 51 år gamle kvinnen, varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Politiet har ikke avhørt 27-åringen. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.

– Han er ivaretatt av helse, og derfor har vi ikke fått avhørt ham. Det er et medisinsk spørsmål. Vi vil avhøre ham så snart det er mulig å få det til, sa påtaleansvarlig Eli Valheim i Vest politidistrikt til NTB søndag.

Mannen er bosatt i Florø sammen med sin mor, og de to hadde besøk av avdøde og hennes sønn. Alle er fra Øst-Europa, men fra to forskjellige land.

