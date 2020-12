Drapssiktet bilfører skal ha vurdert å melde seg

Mannen som kjørte på en 13 år gammel gutt ved Haugenstua i Oslo torsdag uten å stanse, sier via sin advokat at han vurderte å melde seg.

Det sier mannens forsvarer, advokat Harald Fjeldstad til VG.

– Men han kom ikke så langt før politiet var på døren, sier Fjeldstad.

Mannen i 30-årene ble pågrepet i sitt hjem i Oslo ved 1-tiden natt til fredag. Nå er han siktet for uaktsomt drap, ruspåvirket kjøring og for å ha stukket av etter påkjørselen.

– Han har forklart at han fikk panikk etter hendelsen, og så at det var andre biler som kom til, og skjønte gutten ville få hjelp, sier advokaten.

Gutten ble påkjørt av en mørk Mitsubishi i Maria Dehlis vei i nærheten av Grorud stasjon i 19-tiden torsdag kveld. Han døde på Ullevål sykehus fredag ettermiddag.

Advokat Fjeldstad sier til NTB at hans klient erkjenner at han har kjørt på gutten, men at han ikke har tatt stilling til straffskyld. Den siktede blir fremstilt for fengsling i Oslo tingrett lørdag.

– Jeg har ikke fått begjæringen, men har forstått at det er snakk om gjentakelsesfare. Det stiller jeg meg undrende til, men jeg må se begjæringen, sier Fjeldstad.

Politiet opplyser at mannen også er siktet for promillekjøring etter en episode i Oslo tidligere i desember. Politiet hadde fredag kveld ikke bestemt seg for hvor lang varetektsperiode de ville be om eller eventuelle restriksjoner, men de vil ifølge VG begrunne fengslingen med gjentakelsesfare og faren for bevisforspillelse.

(©NTB)

Reklame De skal ringe minst 40 Lotto-millionærer på lørdag