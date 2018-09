Drapssiktet etter Egersund-brann fengslet i fire uker

28-åringen som er siktet for å ha drept kona (22) i forbindelse med en brann i Egersund er varetektsfengslet i fire uker.

Mannen blir fengslet med brev- og besøkskontroll, samt medieforbud, besluttet Stavanger tingrett torsdag.

– Etterforskningen pågår fremdeles for fullt. Politiet fortsetter å avhøre vitner, og det gjenstår ellers en rekke tekniske og taktiske etterforskningsskritt, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Onsdag opplyste politiet at mistanken mot mannen er styrket, uten å utdype årsaken til dette. Kona ble funnet død i leiligheten hvor paret bodde etter at det brøt ut brann mandag kveld. Mannen ble kort tid etter pågrepet og siktet for drap.

Selv har mannen nektet straffskyld og sagt at han sov da brannen brøt ut, og at han ikke klarte å komme seg inn til kona i stua og kjøkkenet.

Paret er opprinnelig fra Sudan. Den siktede mannen har bodd i Norge i noen år, mens kona nylig kom til landet.

(©NTB)

Mest sett siste uken