Drapssiktet far varetektsfengslet i åtte nye uker

Den 45 år gamle mannen som er siktet for å ha drept sin 15 år gamle sønn på Toten i fjor høst, er i Gjøvik tingrett fengslet i åtte nye uker.

Slik som ved forrige fengsling, samtykket han til fengslingen og fengslingsmøtet torsdag ble dermed avgjort som kontorforretning uten rettsmøte og siktede til stede.

I tillegg til drapssiktelsen, er mannen siktet for seksuell omgang med barn under 14 år og for frihetsberøvelse av guttens mor.

Slik som ved siste kjennelse 2. januar, viser retten til at det fremdeles vil støte allmennhetens rettsfølelse og skape utrygghet dersom siktede ikke holdes varetektsfengslet.

Saken anses ferdig etterforsket. Politiet har blant annet gjennomført en rekonstruksjon der den siktede mannen deltok. De har også avhørt flere vitner og siktede.

Politiets påtaleinnstilling er oversendt Hedmark og Oppland statsadvokatembete.

15 år gamle Oscar André Ocampo Overn ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober. Han døde mandag 4. november av skadene han ble påført.

Drapssaken er forhåndsberammet til 21. april i Gjøvik tingrett. Det er satt av fire dager til hovedforhandlingen.

