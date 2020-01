Drapssiktet i Bergen varetektsfengsles i fire uker

Mannen i 30-årene som er blant de siktede for dobbeltdrapet i Bergen, er varetektsfengslet i fire uker.

Politiet fikk mandag medhold i sin begjæring om fengsling av mannen i 30-årene som sammen med tre andre menn er siktet for drap eller medvirkning til drap på en 29 år gammel kvinne og en 43 år gammel mann. Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding mandag kveld.

De to ble funnet døde under en presenning ved Osavatnet i Bergen 13. januar.

Mannen som fengsles, må sitte de to første ukene i full isolasjon. Politiet fikk ikke medhold i ønsket om medieforbud i to uker. Politiet har varslet at denne delen av kjennelsen vil bli anket, og de har fått oppsettende virkning på dette. Det betyr at den siktede mannen ikke vil ha tilgang til medier fram til anken er avgjort av lagmannsretten.

Tingretten har også besluttet at det ilegges referatforbud fra fengslingskjennelsen.

