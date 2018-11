Drapssiktet i Vinstra gikk i samme klasse som den drepte jenta

Den 16-årige gutten som er siktet for å ha knivdrept en jevnaldrende jente på Vinstra onsdag, gikk i samme klasse som jenta på ungdomsskolen.

– Så langt politiet har avdekket, var eneste relasjon mellom siktede og avdøde at de har gått i samme klasse på ungdomsskolen, sier påtaleansvarlig Stine Rigmor Grimstad i en pressemelding onsdag, en uke etter drapet.

16-åringen har hittil bare gitt en innledende fri forklaring til politiet, uten konfronterende spørsmål.

– Videre avhør gjennomføres når siktedes medisinske tilstand tillater dette, sier Grimstad.

Politiet kan av hensyn etterforskningen ikke gå inn på hva siktede har forklart så langt.

– På nåværende tidspunkt kan ikke politiet kommentere spørsmål knyttet til det nøyaktige hendelsesforløpet, motiv, eller hvorfor siktede befant seg i nabolaget, sier politiadvokaten.

– Vi vet hvem som var på stedet under gjerningen, og har kontroll på det antatte drapsvåpenet, sier Grimstad, som understreker at politiet fremdeles er i en tidlig fase av etterforskningen.

Politiet ønsker heller ikke å kommentere hvor siktede befinner seg, ut over at han blir ivaretatt på en forsvarlig måte på et egnet sted.

Politiet har rutinemessig begjært oppnevnelse av psykiatrisk sakkyndig.

16-åringen ble fredag fengslet i to uker med delvis isolasjon og brev- og besøksforbud. Siktelsen mot ham ble samtidig utvidet fra drap til også å omfatte grov kroppsskade på den voksne mannen som ble påført et kutt i beinet da han kom til åstedet onsdag ettermiddag.

(©NTB)

