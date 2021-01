Drapssiktet Klepp-kvinne er løslatt fra varetekt

Kvinnen i 40-årene som er siktet for å ha drept samboeren sin i Klepp på Jæren 2. juledag, er løslatt fra varetekt.

– Mistanken er uendret, men det foreligger ikke lenger bevisforspillelsesfare, sier politiadvokat Sondre J. Hauge i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Det var på morgenen 26. desember at kvinnen meldte til politiet at samboeren hennes var død. Politiet utførte en rutinemessig obduksjon, og siktet 29. desember kvinnen for drap etter funn fra obduksjonen.

Kvinnen ble framstilt for fengsling i tingretten 31. desember. Da besluttet tingretten at kvinnen skulle løslates. Politiet anket avgjørelsen, og fikk medhold i at kvinnen skulle holdes fengslet til behandlingen i lagmannsretten.

6. januar bestemte lagmannsretten at kvinnen skulle holdes fengslet fram til 28. januar.

