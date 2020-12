Drapssiktet kvinne fremstilt for fengsling – retten besluttet løslatelse

Jæren tingrett besluttet torsdag å løslate kvinnen som er siktet for drap på samboeren på Jæren. Kjennelsen ble anket, melder Jærbladet.

Siden politiadvokaten anket på stedet, må kvinnen sitte i politiets varetekt til lagmannsretten har behandlet anken i neste uke.

– Hun var glad for det, men innforstått med at hun blir sittende, og at det er en etterforskning politiet fortsetter med. Vi tar ett skritt av gangen, sier kvinnens advokat til Jærbladet.

Lørdag andre juledag meldte kvinnen i 40-årene til politiet at hennes samboer var død i Klepp kommune på Jæren. Politiet utførte en rutinemessig obduksjon, og tirsdag siktet de kvinnen for drap etter funn fra obduksjonen.

Den siktede kvinnen har hele tiden nektet straffskyld. Hennes forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, opplyser overfor Aftenbladet at han har bistått sin klient med å anmelde politiet til Spesialenheten for politisaker. Bakgrunnen er at politiet har opplyst overfor mediene at både avdøde og siktede «er kjent for politiet fra andre forhold.»



