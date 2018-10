Drapssiktet kvinne i Fyllingsdalen løslatt fra varetekt

En kvinne som har vært siktet for drap sammen med sønnen etter at en 21 år gammel mann falt fra en høyblokk i Fyllingsdalen i Bergen, er løslatt fra varetekt.

Samtidig ber onsdag politiet om fire ukers forlenget varetekt for kvinnens sønn, som er jevnaldrende med mannen han er siktet for å ha drept. Den 21 år gamle mannen skal ha blitt utsatt for vold i leiligheten der kvinnen og hennes sønn bodde, før han ble dyttet mot et midlertidig gelender utenfor leiligheten, hvorpå han falt sju etasjer ned, ifølge Bergens Tidende.

Politiet bekrefter at kvinnen, som er i 40-årene, er løslatt fra varetekt.

– Fengslingsperioden hennes går ut i dag. Men hun ble løslatt litt tidligere, midt på dagen tirsdag. Hun er fortsatt siktet i saken, men vi anser at det ikke lenger er fare for bevisforspillelse, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.

