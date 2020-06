Drapssiktet mann i Haugesund framstilles for varetekt torsdag

Mannen som er siktet for drap etter knivstikkingen i Haugesund tirsdag, framstilles for varetektsfengsling i Haugaland tingrett torsdag klokken 13.

Politiet vil også gjøre nye forsøk på å avhøre den siktede 37-åringen, skriver Haugesunds Avis.

I en pressemelding har politiet opplyst at siktede har gitt uttrykk for at han ønsker å samarbeide med politiet.

Mannen ble først siktet for drapsforsøk etter knivstikking tirsdag. Etter at det 35 år gamle offeret døde på sykehus, ble siktelsen endret til drap.

På en pressekonferanse onsdag opplyste politiadvokat Sveinung A. Andersen at de jobber med å kartlegge hendelsesforløpet.

– Vi har allerede dannet oss et visst bilde av hva som har skjedd. Det var en rekke vitner til hendelsen, og vi har gjort en rekke vitneavhør allerede, sa politiadvokaten.

Politiet har fått tilgang til video av deler av hendelsen. Avdøde vil bli obdusert torsdag.

