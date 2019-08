Drapssiktet mann ønsket ikke å forklare seg for politiet

Mannen som er siktet for drap og drapsforsøk, ble avhørt i natt. Han ønsket ikke å forklare seg, opplyser politiet i en pressemelding søndag morgen.

– Det ble i natt forsøkt å gjennomføre avhør av den siktede etter moskeskytingen og drapet i Bærum, men han ønsket ikke å avgi forklaring til politiet. Han har derfor ikke tatt stilling til siktelsen, sier enhetsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt.

Etterforskningen av hendelsene har pågått gjennom natten og vil fortsette i dag, opplyser Skjold. Politiet har søndag økt bemanningen for å øke beredskapen for å blant annet sørge for en trygg eid-feiring.

Politiet har også planlagt en pressekonferanse klokken 13 søndag ettermiddag.

(©NTB)