Drapssiktet nordmann skal ha rømt fra Thailand

Den norske mannen i 50-årene som er siktet for å ha drept en britisk mann i Phuket i Thailand, skal ha rømt fra landet.

Mannen skal ha klart å rømme fra Thailand og søkt nødpass i et annet land i Asia. Men denne søknaden skal ha blitt avvist av norske myndigheter, opplyser flere kilder til TV 2.

– UD ønsker ikke å hjelpe min klient, så han er helt på egen hånd i utlandet, sier mannens norske advokat Sulman Hussain til TV 2.

Mannen er allerede etterlyst i 188 land, etter at politiet i Thailand ba Interpol om bistand til å finne den etterlyste nordmannen i forrige uke.

Nordmannen har erkjent at han under et basketak kvalte en britisk mann i 30-årene, men mener det skjedde i nødverge. Han risikerer 15 års fengsel dersom han blir funnet skyldig.

Mannen ble pågrepet og satt i varetekt, men ble senere løslatt mot kausjon på 60.000 kroner.

– Det er ofte store forventninger til hva utenrikstjenesten kan bistå med når norske borgere fengsles i utlandet. Ofte er det ikke samsvar mellom disse forventningene og hva vi faktisk har mulighet til å gjøre gitt våre rammebetingelser, sier pressetalsperson Per Bardalen Wiggen i UD til TV 2.

Nordmannen har rømt fra straffeforfølgelse fordi han er redd for å havne i fengsel i Thailand, ifølge Hussain.

(©NTB)