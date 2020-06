Drapssiktet sønn framstilles for varetekt

Sønnen til kvinnen som ble funnet drept i en leilighet på Sotra lørdag kveld, framstilles for varetektsfengsling mandag formiddag.

Sønnen, som er i 20-årene, satt søndag i avhør hos politiet og har nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

Ifølge Bergensavisen skal han ha sagt til bekjente pinseaften at han hadde gjort noe dumt og trengte hjelp.

Ifølge avisen var det ytre skader på avdøde og vitneutsagn som gjorde at politiet umiddelbart slo drapsalarm.

Naboer skal ha fortalt at de ved 15.30-16-tiden lørdag hørte musikk og en mannsstemme fra adressen.

– Den hørtes sint ut, fortalte en av dem.

Det var klokken 20.37 lørdag kveld at politiet fikk melding fra vitner på stedet om at kvinnen var funnet død. Kort tid etterpå ble sønnen pågrepet på en annen adresse og siktet for drap.

Bortsett fra en trafikkbot, er 20-åringen tidligere ikke straffedømt. På venner og bekjente skal pågripelsen og siktelsen ha kommet som et stort sjokk. Flere beskriver siktede som en omsorgsfull gutt, men som har slitt litt psykisk. Han skal den siste tiden ha vært arbeidsledig, skriver Bergensavisen.

