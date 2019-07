Drikkevannet i Askøy kommune er friskmeldt

Innbyggerne i Askøy kommune slipper fra torsdag morgen å koke vannet. Det er klart etter prøvesvarene fra både Mattilsynet og kommunen var negative.

– Prøvene Mattilsynet tok var også negative. Det vil si at vi ikke fant noen spor av bakteriell aktivitet, opplyser varaordfører Bård Espelid til NTB.

Heller ikke i kommunens prøver ble det funnet spor av bakteriell aktivitet i noe del av distribusjonsnettet til Kleppe vannverk. Den siste uken har det blitt tatt vannprøver 14 steder i distribusjonsnettverket, og alle har vist god kvalitet, ifølge varaordføreren.

I over én måned har innbyggerne i kommunen vært nødt til å koke vannet fra springen før de kan drikke det, som følge av funn av E.coli-bakterier.

Vil fase ut to av høydebassengene

Over 2.000 askøyværinger har blitt syke av drikkevannet i kommunen etter at de første smittetilfellene dukket opp rundt 7. juni. Totalt 76 personer har blitt så dårlige at de måtte legges inn på sykehus, mange av disse barn.

Bergen kommune har gjennomført en uavhengig tilstandsvurdering av alle høydebasseng tilknyttet Kleppe vannverk. Rapporten ble presentert i et møte på Askøy onsdag og ga oppløftende resultater, ifølge varaordfører Bård Espelid.

Høydebasseng

– Konklusjonen i rapporten er at det er ingenting som tilsier at vannverket på Kleppe ikke kan levere trygt vann igjen, sier Espelid til NTB.

– Høydebassenget er av en forfatning som gjør at vi på kort sikt ikke trenger å iverksette spesielle tiltak, men vi vil gjennomføre anbefalinger på lengre sikt. Det gjelder utfasing av to av høydebassengene. De vil bli faset ut i løpet av 2019 eller tidlig 2020, fortsetter han.

