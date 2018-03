Dro fram pistol utenfor kjøpesenter

Sjåføren dro fram en luftpistol da en annen bilist reagerte på kjøringen hans.

Hendelsen skjedde utenfor Gulskogen Senter i Drammen på Black Friday i fjor. Det var mye trafikk, og det oppsto lange køer. En 21 år gammel mann reagerte på kjøringen til en bil, og banket på vinduet i bilen,skriver Drammens Tidende.

Sjåføren reagerte med å gå ut av bilen, og plassere det som så ut som en pistol i bukselinningen. Deretter gikk den 19 år gamle sjåføren helt opp i ansiktet til 21-åringen.

Pistolen var en luftpistol, men det visste ikke 21-åringen før senere. Både han og andre trodde pistolen var ekte, og ble skremt.

Episoden utløste en stor politiaksjon, og flere politipatruljer ble sendt til kjøpesenteret for å pågripe sjåføren.

– Alvorlig trussel

Påtalemyndigheten mente at 19-åringen skapte alvorlig frykt da han dro fram pistolen, og tiltalte ham for trusler. I begynnelsen av februar møtte han i Drammen tingrett.

Den 19 år gamle sjåføren erkjente i retten at han hadde dratt fram luftpistolen, men forklarte at han ikke mente å true. Han ville bare skremme 21-åringen etter kritikken han fikk for kjøringen sin. Han understreket også at han ikke pekte eller siktet på noen med våpenet.

Retten ser på trusselen som alvorlig.

– Det ble brukt et luftvåpen som fremsto som et ekte våpen. Det var mange mennesker til stede og både fornærmede og vitne xxx opplevde det som at tiltalte hadde et ekte våpen i bukselinningen. Det var snakk om en veldig truende situasjon, skriver retten. 21-åringen forklarte i retten at han har vært preget av hendelsen i ettertid. Han har slitt med søvnvansker, og vært borte fra skolen.

Retten mener trusselen er så alvorlig at det bør reageres med markant straff. Aktor ønsket 22 dagers fengsel. Forsvarer Andrea Wisløff ba om samfunnsstraff og begrunnet det med mannens alder, at handlingen var impulsiv og at fengselsstraff kan ødelegge arbeidsforholdet hans.

Siktet ikke med pistolen

Retten tok hensyn til forsvarerens anførsler og dømte 19-åringen til 45 timers samfunnsstraff.

– Vi er tilfreds med at retten kom til at han skal få samfunnsstraff, sier 19-åringens forsvarer, Andrea Wisløff. Hun understreker også at 19-åringen aldri siktet eller pekte på noen med pistolen.

