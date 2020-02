DSB: Innvandrere er mer utsatte for brann

Brannvesenet retter oppmerksomheten mot innvandrerfamilier etter at en kurdisk mor og hennes tre døtre mistet livet i brannen i Ytrebygda 4. januar.

– Innvandrere er en utsatt gruppe når det kommer til brannfare, slår brannvesenet fast i en orientering sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Informasjonsleder Trine Sommerlade i Bergen brannvesen sier til Bergens Tidende at brannforebygging er blitt et fast punkt på læreplanen i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

