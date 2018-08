DSS: Ingen innlogginger da Sandbergs telefon var i Iran

Ingen andre departementer har hatt en telefonpraksis på reiser i høyrisikoland som Fiskeridepartementet under Per Sandberg. Det framkommer av undersøkelsene statsminister Erna Solberg (H) har gjort etter at Sandberg-saken eksploderte. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )