DumDum Boys slipper nytt album fredag

Et av Norges største rockeband gjennom tidene, DumDum Boys, slipper sin første utgivelse på seks år. Det ellevte studioalbumet deres heter «Armer og bein».

I en pressemelding torsdag kveld opplyses det at bandet har brukt de tre siste åra på å få ferdig ti låter til det nye albumet. Alt feires med gratiskonsert i Prindsens Hage i Storgata i Oslo fredag kveld, ifølge Adressa , som allerede i august hadde en idé om at noe var på gang. Da fortalte gitarist og låtskriver Kjartan Kristiansen at DumDum Boys hadde spilt inn nye låter, uten å ville avsløre mer om når utgivelsen ble.

Avisa kaller det et solid, men litt ujevnt album i anmeldelsen , og hevder det «inneholder flere låter som nærmer seg med det beste bandet gjorde i sine glansdager på 90-tallet».

Ifølge pressemeldingen er «Armer og bein» for det meste produsert av Martin Horntveth, trommeslager i både Jaga Jazzist og The National Bank.

– Jeg har vokst opp med DumDum Boys og er stor fan. Det er en enorm ære å få jobbe med dem. Som tittelen sier, det har vært mye armer og bein, men jeg har sjelden opplevd så mye gåsehud i en innspillingsprosess, sier Horntveth i meldingen.

Albumcoveret er for øvrig et portrett av bandmedlemmene, tegnet av den tyske kunstneren Marco Wagner.

(©NTB)

