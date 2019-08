Dykker i god behold i Kristiansand

Politiet rykket ut til en mulig drukningsulykke på Galgebergområdet i Kristiansand, men den savnede kom til rette i god behold.

Politiet fikk melding fra 110-sentralen klokken 21.40 torsdag kveld.

– Det er snakk om at en person ikke er kommet opp igjen av vannet, sa operasjonsleder John Repstad til NTB ved 21.50-tiden. Like etter meldte politiet at det dreide seg om en dykker som var meldt savnet. Vedkommende kom altså til rette i god behold.

Både politi og nødetater søkte i området, og brannvesenet bisto med dykkere i søket.

