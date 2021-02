E-tjenesten bekymret for at russisk atomavtale med USA ikke er tilstrekkelig

I forrige uke forlenget USA atomavtalen Ny start med Russland. Men den norske E-tjenesten er bekymret for at den ikke vil være dekkende for ny teknologi.

Ny start-avtalen regulerer landenes atomvåpenarsenal og ble i forrige uke forlenget i fem nye år. Avtalen er en forlengelse av tidligere nedrustningsavtaler i etterdønningene av den kalde krigen. – Vår bekymring er at Ny start-avtalen ikke er tilstrekkelig til å dekke de nye teknologiske utviklingene, sier sjef Nils Andreas Stensønes for Etterretningstjenesten til The Barents Observer. De siste årene har Russland testet ny våpenteknologi i blant annet Barentshavet og Kvitsjøen, områder som er tett på Norge. Blant annet har de testet Poseidon, en undervannsdrone som skal være utrustet med atomvåpen. Stensønes sier at de nye våpnene er vanskelige å forsvare seg mot siden de flyr lavt eller under vann. (©NTB) Reklame Slik kler du deg til vinterens løpeturer Forsvar

Politikk Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her