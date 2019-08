E39 gjennom Jølster åpnet for ledebilkjøring

E39 i Sogn og Fjordane er åpnet for ledebilkjøring mellom Førde og Jølster fredag, mens veien der en bil ble tatt av ras først åpner om to til tre uker.

Det er en ventetid opp mot 15 minutter på E39, melder Vegtrafikksentralen.

Veien går mellom Moskog i Førde til Grimsbøen i Jølster. Strekningen var nattestengt natt til fredag.

E39 går fra Førde langs Jølstra og nordsiden av Jølstravatnet til Sandane i Gloppen.

Etter det kraftige regnværet tirsdag gikk det til sammen fem ras i Jølster. På E39 gikk det fire ras på en strekning på 3 kilometer.

På fylkesvei 451 feide et bredt ras med seg veien ut i vannet. En mann er antatt omkommet etter at raset tok bilen han kjørte. Statens vegvesen opplyser til Firda at det trolig vil ta to til tre uker før denne veien åpnes igjen.

