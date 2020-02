E6 er åpnet etter dødsulykken ved Snåsa

Over tolv timer etter at to lastebiler frontkolliderte ved Hammer i Trøndelag søndag, kunne Vegvesenet åpne E6 natt til mandag. De to sjåførene omkom i ulykken.

Det voldsomme sammenstøtet inntraff i 10.45-tiden søndag. E6 ble stengt ved Hammersaunet mellom Steinkjer og Grong. Først klokka 1.41 natt til mandag meldte Vegtrafikksentralen for Midt-Norge at veien var ryddet og åpnet igjen. De omkomne var en norsk mann i 30-årene bosatt i Steinkjer og en utenlandsk mann i 40-årene. Begges pårørende er blitt varslet. En passasjer som satt i den ene lastebilen, klarte å komme seg ut fra det brennende lastebilvraket. Hun kom fra ulykken uten alvorlige fysiske skader. Det var omkjøring på stedet mens nødetatene og Vegvesenet tok seg av følgene av ulykken. (©NTB)