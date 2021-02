Det har gått et sørperas over E6 mellom Brekkvasselv og Namsskogan sentrum, melder Namdal 110-sentral på Twitter. Ingen er tatt av sørperaset, men E6 er stengt.

Politiet sier til NTB at det er snakk om en snøflom som har kommet over veien og at en patrulje er på vei.

Vegtrafikksentralen skriver på Twitter at E6 Namsskogan er stengt 3–4 kilometer sør for Namsskogan sentrum.

Namdal 110-sentral skriver at Brøyremannskaper er på vei til stedet for å åpne veien.

Snøflommen er 20 meter bred og 50 centimeter dyp, ifølge politiet.

(©NTB)

