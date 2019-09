Edel-Marie Haukland innstilt som leder i KrFU

KrFUs valgkomité har innstilt 22 år gamle Edel-Marie Haukland fra Bodø som ny leder for ungdomspartiet.

22-åringen er i dag 2. nestleder i KrFU og studerer teologi ved Menighetsfakultet i Oslo.

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten fra valgkomiteen og er klar til å lede organisasjonen i en spennende tid, hvis landsmøtet stemmer ønsker det. Etter et utfordrende år for partiet er jeg mer enn klar for å bygge organisasjon og sørge for at KrFUs radikale politikk på nestekjærlighet og forvalteransvar kommer til syne i regjeringen, sier Haukland i en pressemelding.

Hun var en av dem som sto på rød side i den interne dragkampen i partiet i fjor, og hun uttrykte støtte til daværende KrF-leder Knut Arild Hareide. Hun har vært svært kritisk til KrFs regjeringssamarbeid med Frp.

Nåværende KrFU-leder Martine Tønnessen stiller ikke til gjenvalg og går i oktober av etter to år som leder av ungdomspartiet.

